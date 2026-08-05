Полковник оценил последствия ударов ВС России по целям в Киеве

Уничтожение российскими войсками логистических центров на Украине с беспилотниками и комплектующими для них снижает мощь Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ставит перед ними невыполнимые задачи, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарий он дал «Ленте.ру».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них.
«Украина ничего сама не производит, у нее ничего нету. Она собирает те комплекты, которые ей привозят из Европы. Уничтожение всех этих [логистических центров, используемых для хранения] дальнобойных беспилотников, комплектующих для ракет, особенно для "Фламинго", конечно же, снижает мощь украинской армии и ставит перед ней невыполнимые задачи по поражению объектов Российской армии и объектов на территории России», — сказал Матвийчук.
По мнению эксперта, удары Российской армии болезненно воспринимаются украинским командованием.
Я думаю, что это достаточно болезненно воспринимается командованием ВСУ и руководством Украины
Минувшей ночью Киев подвергся массированному удару с применением гиперзвуковых «Цирконов». После этого в городе вспыхнули пожары.