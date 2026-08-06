Названы препятствующие вождению машины хронические заболевания

Шота Каландия: Диабет, гипертония и эпилепсия могут стать препятствием для вождения машины

Чтобы получить водительское удостоверение, обязателен медицинский осмотр. Не все автомобилисты отличаются отменным здоровьем: с возрастом могут проявляться хронические заболевания, которые становятся препятствием для получения прав. Об этом RT рассказал терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия.

Он пояснил, что окончательное решение принимается на основании того, насколько хорошо заболевание поддается контролю и создает ли оно угрозу для водителя и остальных участников дорожного движения. Значительные ограничения, по словам специалиста, касаются состояний, способных привести к внезапной потере сознания, резкому ухудшению самочувствия или неспособности объективно оценивать дорожную обстановку.

Одним из главных противопоказаний эксперт назвал некоторые психические расстройства. Если они сопровождаются выраженными нарушениями мышления, поведения и восприятия, вождение могут запретить. Эпилепсия в анамнезе также является серьезным препятствием: приступ за рулем создает высокие риски, но, если болезнь контролируется и приступов не было в течение установленного законодательством срока, вопрос допуска решается индивидуально.

Ряд ограничений существуют и для людей с тяжелыми нарушениями зрения, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Сам по себе диагноз «гипертоническая болезнь», «ишемическая болезнь сердца» или «аритмия» не означает автоматического отказа в выдаче водительских прав. Однако если заболевание сопровождается частыми обмороками, тяжелыми нарушениями ритма сердца, выраженной сердечной недостаточностью или недавно перенесенным инфарктом миокарда, то управление автомобилем может быть временно противопоказано до стабилизации состояния», — заявил врач.

При сахарном диабете большинство пациентов водят машину без проблем, но при тяжелых состояниях гипогликемии с потерей сознания или при неконтролируемом течении болезни допуск к рулю может быть ограничен. Как и после инсульта, серьезных черепно-мозговых травм, других заболеваний нервной системы, если они вызвали нарушение координации движений, слабость в конечностях или когнитивные расстройства. Кроме того, до подтверждения стойкой ремиссии права не выдадут людям с алкогольной или наркотической зависимостью, подытожил Каландия.

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