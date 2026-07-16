Россиянин выиграл почти шесть миллионов рублей на полуфинале ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Россиянин выиграл 5,85 миллиона рублей на полуфинале ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Россиянин выиграл почти шесть миллионов рублей на полуфинале ЧМ-2026 Англия — Аргентина. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 5,36 миллиона рублей на то, что в этой игре будет забит хотя бы один гол. Встреча завершилась победой сборной Аргентины со счетом 2:1 и, таким образом, ставка сыграла. Россиянин выиграл 5,85 миллиона рублей.

Сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2026, где она встретится со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Рутерфорде, США, он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира. По расчетам модели, шансы испанцев на победу составляют 56,31 процента. Вероятность успеха аргентинцев оценивается в 43,69 процента.