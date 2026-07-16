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14:31, 16 июля 2026Спорт

Суперкомпьютер оценил шансы Аргентины и Испании на победу в финале ЧМ-2026

Суперкомпьютер назвал Испанию фаворитом чемпионата мира 2026 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kyle Rivas / FIFA / Getty Images

Суперкомпьютер аналитической платформы Opta оценил шансы сборных Аргентины и Испании на победу в финальном матче чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

По расчетам модели, шансы испанцев на победу составляют 56,31процента. Вероятность победы аргентинцев оценивается 43,69 процента.

Финальный матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало — в 22:00 по московскому времени.

В полуфиналах Испания обыграла Францию со счетом 2:0, а Аргентина победила Англию — 2:1. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.

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