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18:27, 5 августа 2026 (обновлено: 18:33, 5 августа 2026)Спорт

Россиянин выиграл 18 миллионов рублей на матче Кубка России

Россиянин предсказал ничью в игре Кубка «Локомотив» — ЦСКА и выиграл 18 миллионов рублей
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россиянин выиграл 18 миллионов рублей на матче Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил пять миллионов рублей на ничью с коэффициентом 3,60. Команды сыграли в основное время со счетом 1:1 и, таким образом, ставка сыграла. Победу в серии пенальти со счетом 5:4 одержал ЦСКА.

Таким образом, армейцы набрали три очка и после первого тура обосновались на втором месте в группе D Пути регионов Кубка России. «Локомотив» остался на третьей позиции без единого балла.

Ранее стало известно, что другой россиянин выиграл 11,5 миллиона рублей на матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ахмат». Клиент букмекерской конторы поставил 5,62 миллиона на победу красно-белых. Спартаковцы выиграли со счетом 2:1.

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