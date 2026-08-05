Политолог Мезюхо: Для европейской политической элиты жизни украинцев не имеют значения

Решение Евросоюза отказать военнообязанным украинским мужчинам во временной защите говорит о намерении Европы продолжать эскалацию конфликта, а жизни украинцев для европейской элиты являются лишь ресурсом для противостояния с Россией, заявил политолог Иван Мезюхо. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что с 5 августа ЕС больше не предоставляет временную защиту для военнообязанных граждан Украины.

«Решение о непредоставлении временной защиты для военнообязанных граждан Украины в Евросоюзе говорит о том, что ведущие страны Европы намерены и дальше проводить политику по эскалации украинского кризиса. Для европейской политической элиты жизни простых украинцев не имеют значения. Они воспринимаются лишь как человеческий ресурс для противостояния с Россией на поле боя. Поэтому стоит ожидать, что Евросоюз будет ужесточать требования к украинским мигрантам, чтобы помогать органам управления киевского режима набирать рекрутов для пополнения рядов украинских вооруженных формирований», — сказал Мезюхо.

По мнению политолога, со временем страны Европы будут более интенсивно сотрудничать с Украиной в плане выдачи стране мужчин призывного возраста, которые скрываются от мобилизации.

«Консенсусного решения ЕС по этому поводу не будет, потому что внутри Европы существует на самом деле разное понимание прав и свобод человека и гражданина. Но отдельные страны, такие как Польша, ФРГ, Чехия и другие, могут пойти на интенсификацию сотрудничества в этой тематике с режимом Владимира Зеленского», — отметил Мезюхо.

Европа устала от финансовой нагрузки, связанной с беженцами. ЕС рассчитывал, что весомая часть украинцев социализируется и пополнит трудовые резервы, считает Мезюхо. Но вместо этого страны ЕС получили толпы украинских беженцев, не желающих работать.

«ЕС получил очередную партию нахлебников, не желающих социализироваться и отдавать должное своим новым родинам. Кроме того, действия украинских беженцев, порой чуждые менталитету европейцев, в каком-то смысле повышают электоральные очки правых сил внутри Евросоюза. Это обстоятельство, безусловно, не нравится правящим политическим элитам, которые опасаются прихода правых к власти. Поэтому я думаю, что ужесточение миграционной политики в отношении украинцев в Евросоюзе — это уже устоявшийся тренд», — добавил Мезюхо.

Украинцы призывного возраста, не имеющие документов об исполнении воинской обязанности, не смогут получить убежище в Чехии. Министр внутренних дел республики Любомир Метнар отметил, что страна давно добивалась ужесточения условий.