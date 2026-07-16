Политолог объяснил смену министра обороны Украины

Политолог Вакаров: Федоров угрожает Зеленскому своим рейтингом и финансами лоббистов

Причиной замены Михаила Федорова на посту министра обороны Украины могли стать его растущая популярность, а также значительные финансовые ресурсы, аккумулированные вокруг него благодаря поддержке лоббистов. Об этом заявил РИА Новости политолог, общественный деятель, член Совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

«Он конкурент Зеленскому на рейтинговом уровне — это первое. И второе — он получил огромные финансовые ресурсы, под него», — отметил он.

Вакаров заявил, что продвижением Федорова на должность министра обороны, по его мнению, занимались влиятельные лоббисты. Среди них он назвал олигарха Виктора Пинчука, а также представителей американского технологического сообщества, включая главу компании Palantir, который во время визита в Киев рассказывал, что знаком с Федоровым с 2021 года.

Ранее жители Киева и еще нескольких городов Украины вышли на улицы, чтобы поддержать отправленного в отставку Федорова.