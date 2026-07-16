На Украине возобновились митинги против отставки министра обороны Федорова

В нескольких городах Украины возобновились митинги против отставки Федорова

Жители Киева и еще нескольких городов Украины вышли на улицы, чтобы поддержать отправленного в отставку министра обороны страны Михаила Федорова. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«В Киеве и ряде городов возобновились "картонные" митинги в поддержку уволенного министра обороны Федорова», — говорится в сообщении. На опубликованных фотографиях видно, что митингующие держат плакаты из упаковочного картона с надписями в поддержку экс-министра: «Руки прочь от Федорова», «Верните Федорова».

Как отмечает «Страна», митингующие выкрикивают лозунги против главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый поддержал уволенного с поста министра обороны Михаила Федорова. По его словам, Федоров пытался изменить правила, по которым украинская военная система жила годами.