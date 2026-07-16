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22:57, 16 июля 2026Спорт

Британский чиновник призвал выгнать аргентинских футболистов из АПЛ

Помощник экс-премьер-министра Великобритании призвал лишить виз аргентинцев из АПЛ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Британский чиновник Нил Гардинер призвал выгнать аргентинских футболистов из Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом он написал на странице в социальной сети Х.

Помощника бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер возмутила акция аргентинских футболистов, которые после победы над Англией в полуфинале ЧМ-2026 (2:1) вышли на поле с баннером, на котором было написано «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Мальвинские (Фолклендские) острова с 1982 года являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.

«Каждый аргентинский футболист, выступающий в АПЛ и принявший участие в этой отвратительной антибританской выходке, должен быть лишен рабочей визы. К подобному не должно быть никакой терпимости», — сказал Гардинер.

В АПЛ выступают шесть футболистов сборной Аргентины. Это вратарь Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), защитники Кристиан Ромеро, Маркос Сенеси (оба — «Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), а также полузащитники Алексис Макаллистер («Ливерпуль») и Энцо Фернандес («Челси»).

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с Испанией. Матч пройдет 19 июля в Ист-Рутерфорде, США. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

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