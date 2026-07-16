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23:33, 16 июля 2026Мир

США ударили по аэропорту и мосту на юге Ирана

Reuters: Военные США ударили по аэропорту и мосту на юге Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Osama Al-Dulaimi / Reuters

Военные США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, американские удары были нанесены по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир, расположенном в провинции Хормозган.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США могут нанести удар по Ирану в любое время и в любой точке, поскольку Исламская Республика якобы не обладает достаточным оборонительным потенциалом.

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