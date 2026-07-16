США ударили по аэропорту и мосту на юге Ирана

Reuters: Военные США ударили по аэропорту и мосту на юге Ирана

Военные США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, американские удары были нанесены по аэропорту в городе Ираншехр провинции Систан и Белуджистан, а также по мосту в городе Бендер-Хемир, расположенном в провинции Хормозган.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США могут нанести удар по Ирану в любое время и в любой точке, поскольку Исламская Республика якобы не обладает достаточным оборонительным потенциалом.