В США допустили удар по Ирану в любое время и в любом месте

Пресс-секретарь Левитт: США могут нанести удар по Ирану в любое время и в любом месте

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США могут нанести удар по Ирану в любое время и в любой точке, поскольку Исламская Республика якобы не обладает достаточным оборонительным потенциалом. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы можем нанести удар по Ирану в любое время, в любом месте и в любой точке, а их способность защитить себя была практически полностью уничтожена — в первую очередь благодаря этому президенту [США Дональду Трампу] и операции "Эпическая ярость"», — сказала она.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану. В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне.