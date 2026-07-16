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23:07, 16 июля 2026Бывший СССР

Экс-депутат Рады объяснил конфликт между бывшим министром обороны Украины и главкомом ВСУ

Олейник: Конфликт между Федоровым и Сырским связан с коррупционными интересами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с РИА Новости объяснил конфликт между бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским.

По словам политика, противостояние связано с коррупционными интересами, а не государственными разногласиями.

«Этот конфликт прежде всего завязан не на государственных интересах, а на личных, коррупционных. Никто не хотел уступать. Военные не хотят быть "на подтанцовке" у Федорова, Федоров — у военных», — считает Олейник.

Он отметил, что еще одной причиной разногласий могли стать оборонные закупки, поскольку экс-министр после прихода на должность провел ревизию контрактов, выстроил новую систему управления, тем самым вызвав недовольство у части военного руководства Украины.

Ранее Федоров высказался о необходимости уволить главкома ВСУ и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это нужно для сокращения преступности в армии.

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