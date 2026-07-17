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23:29, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Возможной причиной отставки Федорова назвали страх Зеленского перед конкурентами

Tages-Anzeiger: Федорова отправили в отставку из-за страха Зеленского перед конкурентами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Решение отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова обусловлено страхом действующего лидера страны Владимира Зеленского перед конкурентами. Такая точка зрения содержится в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger, выдержку из которого приводит ТАСС.

Издание отмечает, что Зеленский регулярно принимает трусливые решения, пронизанные недоверием к прогрессу и заботой о сохранении власти — увольнение Федорова стало одним из таких решений. Как говорится в материале, Федоров «стал слишком влиятельным». «Зеленский любит окружать себя партнерами, которые не противоречат ему и в отношении которых он может быть уверен, что они никогда не захотят занять кресло президента», — написали журналисты.

Другой причиной стал страх Зеленского перед могущественными кланами в стране, в частности, военными, конфликт с которыми начал бывший министр обороны.

Ранее в Киеве и еще нескольких городах Украины прошли митинги в поддержку Федорова.

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