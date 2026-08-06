Названо возможное место запуска дронов ВСУ по НПЗ в сотнях километров от границы

Военный эксперт Дандыкин: Дроны ВСУ летели в Ярославскую область из Чернигова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали дроны по Ярославской области, в которой под удар попал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), из Черниговский области. Возможное место запуска украинских беспилотников по региону в сотнях километров от границы назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

«Я убежден: все эти направления — ярославское, московское, весь центральный регион — [дроны] летят из Черниговской и Сумской областей», — отметил аналитик.

По его словам, для таких налетов украинские военные используют дроны типа FP-1 и «Лютый». Дандыкин выразил уверенность в том, что систематические удары российские военных по логистическим узлам и местам сборки беспилотников на Украине сильно снизят интенсивность атак.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион подвергся самой массовой атаке ВСУ. Как сообщил чиновник, средства противовоздушной обороны уничтожили 88 беспилотников.

Позже Евраев сообщил, что обломки дронов попали в резервуары нефтеперерабатывающего завода — на объекте произошло возгорание. В результате атаки пострадали четыре жителя Ярославской области.