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12:58, 6 августа 2026Спорт

Реабилитолог оценила возможность создания заменяющего занятия спортом препарата

Реабилитолог Орел: На данный момент заменить спорт препаратами нельзя
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: El Nariz / Shutterstock / Fotodom

Реабилитолог Ольга Орел оценила возможность создания препарата, который способен заменить занятия спортом. Об этом сообщает RT.

По ее словам, на данный момент полноценной фармакологической замены физической активности не существует. «Действительно, ученые активно изучают вещества и механизмы, которые активируются во время тренировок. Это направление очень перспективно, особенно для людей, которые по медицинским причинам ограничены в возможности двигаться. Однако спорт оказывает комплексное воздействие на организм», — заявила Орел.

Реабилитолог добавила, что при физической нагрузке одновременно работают мышцы, сердечно-сосудистая система, нервная, эндокринная и иммунная системы. «Улучшается сон, эмоциональное состояние, обмен веществ и способность организма адаптироваться к нагрузкам», — заявила Орел.

Ранее тренер Сергей Пеньков назвал заменяющие фитнес дела на даче. Эксперт заявил, что к таким нагрузкам относятся копка земли, рыхление грядок, прополка, посадка рассады, полив из ведер или леек, перенос земли, компоста и инвентаря, а также сбор урожая и работа с граблями.

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