Пресс-секретарь Белого дома заявила о разочарованности в себе после вопроса о футболе

Левитт заявила, что не спрашивала Трампа о том, за кого он будет болеть в финале ЧМ-2026

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт не смогла ответить на вопрос журналиста о том, за кого будет болеть президент США Дональд Трамп в финале чемпионата мира по футболу-2026. Ее слова приводит ТАСС.

Левитт спросили, будет ли американский лидер поддерживать Аргентину, так как недавно критиковал власти Испании за недостаточно высокие военные расходы в рамках НАТО. «Это по-настоящему хороший вопрос. Я разочарована собой, так как не спросила его [Трампа] об этом», — сказала чиновница.

Она также посоветовала журналистам спросить Трампа об этом лично, заверив, что у него наверняка будет «забавный ответ».

Ранее стало известно, что Трамп посетит финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией.