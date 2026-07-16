Президент США Дональд Трамп посетит финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией

Президент США Дональд Трамп посетит финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией. Об этом сообщает Reuters.

Игра состоится 19 июля в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, США. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Трамп заявлял, что не планирует посещать матчи ЧМ-2026 вплоть до финала. Он мог сделать исключение и прийти на полуфинал, но только в том случае, если бы туда пробилась сборная США. Американцы уступили в 1/8 финала сборной Бельгии.

Помимо того, Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу президента США Дональда Трампа самостоятельно вручить кубок мира капитану победившей на чемпионате мира по футболу команды. Ему предоставили право решить, останется ли он с футболистами во время церемонии награждения или с другими официальными лицами.