Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:53, 16 июля 2026Спорт

Трамп посетит финал ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп посетит финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп посетит финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией. Об этом сообщает Reuters.

Игра состоится 19 июля в Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси, США. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Трамп заявлял, что не планирует посещать матчи ЧМ-2026 вплоть до финала. Он мог сделать исключение и прийти на полуфинал, но только в том случае, если бы туда пробилась сборная США. Американцы уступили в 1/8 финала сборной Бельгии.

Помимо того, Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу президента США Дональда Трампа самостоятельно вручить кубок мира капитану победившей на чемпионате мира по футболу команды. Ему предоставили право решить, останется ли он с футболистами во время церемонии награждения или с другими официальными лицами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Россией, Черным и Азовским морями
    Зеленский заявил о кадровой перезагрузке украинских посольств
    Белый дом заявил о желании Ирана заключить сделку
    Медсестра похитила новорожденного в сумке
    Лантратова рассказала о работе над возвращением российских военнопленных
    Врач предупредил о передающейся половым путем диарее
    В Госдуме задумались о запрете микрофинансовых организаций
    На Украине назвали причину назначения Хмары министром обороны
    Белый дом раскрыл главную тему обращения Трампа к нации
    Москвичей предупредили о самой холодной ночи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok