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04:08, 16 июня 2026Спорт

ФИФА разрешила Трампу вручить кубок чемпионата мира по футболу

TalkSPORT: ФИФА разрешила Трампу вручить кубок ЧМ-2026 победившей команде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу президента США Дональда Трампа самостоятельно вручить кубок мира капитану победившей на чемпионате мира по футболу команды. Об сообщает talkSPORT со ссылкой на источники.

ФИФА предоставит американскому лидеру право самостоятельно решить, останется ли он с футболистами во время церемонии награждения или с другими официальными лицами.

Ранее Трамп удивился ценам на билеты на матчи чемпионата мира. Они составляют от 100 до 6370 долларов. Трамп заявил, что не стал бы платить тысячу долларов за посещение матча США — Парагвай. «Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить», — сказал американский президент.

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