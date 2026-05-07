Трамп увидел цены на билеты на ЧМ-2026 и удивился

Президент США Дональд Трамп заявил, что не купил бы билет на ЧМ-2026 из-за цены

Трамп заявил, что не стал бы платить тысячу долларов за посещение матча США — Парагвай. «Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить», — сказал американский президент.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. Цены на билеты составят от 100 до 6370 долларов.

Ранее Трамп прокомментировал участие сборной Ирана на чемпионате мира. Он сказал, что не имеет ничего против того, чтобы иранская команды сыграла на мундиале.