07:45, 8 мая 2026Спорт

Трамп увидел цены на билеты на ЧМ-2026 и удивился

Президент США Дональд Трамп заявил, что не купил бы билет на ЧМ-2026 из-за цены
Владислав Уткин
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп увидел цены на билеты на ЧМ-2026 и удивился. Слова американского лидера приводит The New York Times.

Трамп заявил, что не стал бы платить тысячу долларов за посещение матча США — Парагвай. «Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить», — сказал американский президент.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. Цены на билеты составят от 100 до 6370 долларов.

Ранее Трамп прокомментировал участие сборной Ирана на чемпионате мира. Он сказал, что не имеет ничего против того, чтобы иранская команды сыграла на мундиале.

