BZ: Слепая конфронтация Запада с Россией может привести к войне

Слепая антироссийская политика со стороны Запада может привести к войне. К такому выводу пришла немецкая газета Berliner Zeitung.

«Континент убежден, что с помощью санкций, постоянной поддержки оборонительной войны на Украине и, прежде всего, самоналоженного запрета на контакты он сможет восстановить статус-кво», — сказано в статье.

Однако данный план не работает. Россия не изолирована в глобальном масштабе и не терпит стратегического поражения, добавили журналисты.

Как отмечает издание, вместо того чтобы наладить диалог с Москвой, европейские элиты только усугубляют ситуацию, находясь в постоянной истерии из-за якобы скорого нападения РФ. В особенности такое поведение наблюдается со стороны Германии.

Ранее сообщалось, что Россия не хочет воевать с НАТО и тем более с Германией. Однако Москва обеспокоена дискуссиями о совместном ядерном щите стран Евросоюза, отметил российский посол Сергей Нечаев. По его словам, когда «речь заходит о расширении ядерной угрозы, то возникает совершенно иная стратегическая ситуация в Европе».

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский скептически отозвался об инициативе европейского «ядерного зонтика».