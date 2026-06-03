ВСУ атаковали Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской области сообщил о трех сбитых дронах ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«На данный момент силами ПВО сбито 3 БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — написал губернатор.

За час до этого Дрозденко предупредил жителей Ленобласти о беспилотной опасности и возможном снижении скорости мобильного интернета.

ВСУ также атаковали Мичуринск с помощью беспилотников. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, из-за падения дрона были повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и хозяйственные постройки промышленного предприятия.