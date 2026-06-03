ВСУ нанесли удар по российскому городу

Губернатор Первышов: ВСУ атаковали беспилотниками Мичуринск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Мичуринск с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара никто не пострадал, но без последствий не обошлось. По словам Первышова, из-за падения дрона были повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и хозяйственные постройки промышленного предприятия.

«На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем», — написал он.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. По данным военблогера Бориса Рожина, пострадали люди, в том числе дети. Официального подтверждения этой информации не поступало.