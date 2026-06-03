Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:08, 3 июня 2026Россия

ВСУ нанесли удар по российскому городу

Губернатор Первышов: ВСУ атаковали беспилотниками Мичуринск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Мичуринск с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара никто не пострадал, но без последствий не обошлось. По словам Первышова, из-за падения дрона были повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и хозяйственные постройки промышленного предприятия.

«На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем», — написал он.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. По данным военблогера Бориса Рожина, пострадали люди, в том числе дети. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали поезд в Крыму. Сообщается о пострадавших детях

    Россиянин пожаловался на недостатки кроссовера Rolls-Royce

    Тревел-блогерша назвала самые частые переплаты туристов на российских курортах

    В России назвали новую дату запуска проверки ОСАГО дорожными камерами

    В Киеве откровенно высказались о «криках о помощи» Зеленского

    На Украине рассказали о выгоде Путина от письма Зеленского Трампу

    В Сербии высказались об участии в войне против России

    ВСУ атаковали Ленинградскую область

    ВСУ нанесли удар по российскому городу

    32-летняя женщина рассказала об отношениях с мужчиной старше нее на 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok