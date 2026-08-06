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08:01, 6 августа 2026Путешествия

Россиянка описала жизнь с египтянином словами «флиртовал при мне, не считал это проблемой»

Россиянка рассказала об отношениях с египтянином
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Mohammed younos / Shutterstock / Fotodom

29-летняя россиянка Анастасия описала жизнь с египтянином словами «флиртовал при мне, не считал это проблемой». Об этом девушка рассказала тревел-блогерше, а та поделилась историей в своем личном блоге «Валери Лайт» на платформе «Дзен».

Девушка рассказала, что подруга пригласила ее на девичник в Египет женской компанией, где Анастасия познакомилась с аниматором Амиром. На тот момент россиянка была замужем, однако, по ее словам, египтянин ухаживал так, как никогда не умел ее муж. Поэтому, вернувшись в Россию, она подала на развод, после чего уехала обратно в Египет и начала отношения с Амиром.

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Египтянин продолжал работать в отеле, и после одной из смен девушка застукала его за флиртом с немкой. «Ты же знаешь, какой я — я нравлюсь женщинам, это моя работа, привыкай», — объяснил он ситуацию.

Чуть позже одна из отельных горничных осторожно намекнула россиянке, что она у него не первая иностранка. Причем в каждом случае Амиру от них нужны были деньги. Анастасия рассказала, что и сама прилетела в Египет с накоплениями, которые отдала новому супругу на сувенирную лавку, однако она так и не была открыта. «Как только финансы иссякли, отношение изменилось моментально», — отметила она.

В итоге ей удалось подслушать разговор египтянина с другом, в котором он назвал ее «отработанным материалом» и увлеченно рассказывал о другой туристке из Великобритании. После этого она рассталась с мужчиной и улетела домой. «Деньги я в итоге заработала заново — устроилась на новую работу, восстановилась финансово буквально за год. А вот доверие к собственному чутью восстанавливать пришлось значительно дольше», — заключила она.

Ранее блогерша описала отношение египтян к россиянкам словами «предложат выйти замуж». Она рекомендовала соотечественницам соврать про наличие мужа.

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