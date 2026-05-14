Блогерша описала отношение египтян к россиянкам словами «предложат выйти замуж»

Тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Египте и раскрыла отношение местных мужчин к россиянкам словами «предложат выйти замуж». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала отметила, что египтяне обязательно сделают комплимент жительнице России, если она пройдет мимо. Она объяснила это тем, что в культуре этой страны у мужчин принято открыто восхищаться всеми женщинами, однако девушки с типичной славянской внешностью кажутся им особенно красивыми из-за светлой кожи и волос.

«Интересно, что россиянки привлекают в Египте не только мужчин, но и детей. Местные мальчишки и девчонки смотрят на нас с таким восхищением, будто мы волшебные феи из сказок», — подчеркнула Коновалова.

При этом внимание египтян может оказаться навязчивым. Поэтому лучшим «оберегом» для отдыхающей российской женщины является ее мужчина. «При нем тоже будут делать комплименты, могут предложить отдать за красавицу 10 верблюдов. Однако в большинстве случаев будут делать это более сдержанно и уважительно», — пояснила россиянка.

Тем соотечественницам, которые оказались в этом государстве в одиночку и желают избежать приглашения на «чашку кофе», Коновалова посоветовала соврать про замужество. «Однажды я ехала из хамама в отель, и водитель трансфера начал меня рассматривать, пытался завязать беседу, начал делать комплименты, а потом предложил заехать куда-нибудь выпить кофе. Я сказала: "Спасибо, но меня ждет муж". Он сразу немного помрачнел, но ухаживания прекратил», — привела пример блогерша.

Ранее Коновалова побывала в турецкой глубинке и раскрыла отношение местных жителей к россиянам. Автор публикации отметила, что многие жители муниципалитета открыто радовались тому, что она родом из России.