ПМЭФ-2026. День второй

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12:42, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о готовности Финляндии сбивать летящие на Санкт-Петербург дроны

Депутат Колесник: Готовность Финляндии сбивать летящие на Петербург дроны — пустозвонство
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, что страна была готова сбить беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие в направлении Санкт-Петербурга — имитация бурной деятельности и пустозвонство, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в интервью корреспонденту «Ленты.ру».

«Это художественный свист, рассчитанный на неопытную аудиторию. На нас это никак не действует. У нас противовоздушная оборона как была в готовности, так и остается. Как работала, так и работает», — сказал депутат.

По его словам, подобные высказывания звучат на фоне присутствия представителей США на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Европейским политикам, считает парламентарий, не хочется демонстрировать агрессивность, однако никаких реальных шагов к мирным инициативам не предпринимается. Колесник подчеркнул, что доверия к таким заявлениям нет, а России необходимо повышать обороноспособность.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна была готова сбить дроны ВСУ, летевшие в направлении Санкт-Петербурга. По его словам, разведывательные службы Финляндии смогли заранее выяснить детали готовящейся атаки, благодаря чему была выработана стратегия на случай, если беспилотники залетят на территорию страны. Хяккянен не стал раскрывать, какая разведывательная система была использована. По его словам, стране удалось предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечить достаточную готовность.

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