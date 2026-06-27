Экс-премьер Польши Моравецкий: Мэр Львова Садовый должен извиниться перед Варшавой

Мэр Львова Андрей Садовый должен извиниться после обвинений в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского. Об этом заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) экс-премьер Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий.

«Что это значит? Мэр Львова угрожает подать в суд на Ярослава Качиньского? На лидера партии "Право и справедливость", который в самый тяжелый момент войны стоял на стороне Украины, а не на стороне расчетов? Это позор», — отметил Моравецкий.

По словам экс-премьера, Садовому необходимо помнить о действиях Польши после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что среди поляков растут антиукраинские настроения. Он отметил, что раздражение людей часто бывает оправданным.

До этого стало известно, что польские политики возвращают Украине государственные награды на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом. 25 июня с заявлением об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции, председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.