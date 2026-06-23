Власти Польши признали рост антиукраинских настроений в стране

Туск заявил, что среди поляков растут антиукраинские настроения

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что среди поляков растут антиукраинские настроения. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на польские СМИ.

Он отметил, что раздражение людей часто бывает оправданным. По его словам, существуют события, которые могут оправдать подобную напряженность между двумя странами.

В то же время Туск добавил, что «не будет способствовать разжиганию напряженности» между Варшавой и Киевом. Он подчеркнул, что конференция по Украине в Гданьске состоится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский был лишен ордена Белого орла. Такое решение было принято властями Польши после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений украинской армии имя «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

