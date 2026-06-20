Зеленский избавился от отобранного у него польского ордена

Зеленский отправил отобранный у него орден по почте Навроцкому

Президент Украины Владимир Зеленский решил избавиться от наивысшей польской награды — ордена Белого орла, — которого его лишили накануне, и отправил его польскому коллеге Каролю Навроцкому по почте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я отправил орден господину президенту Польши», — написал украинский лидер, прикрепив к публикации снимки, на которых видно почтовую квитанцию и упакованную польскую награду. В кадр также попал сотрудник, который готовит посылку к отправке.

Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил, что поводом для лишения Владимира Зеленского ордена стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений украинской армии имя «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Позднее в ответ на это от польских наград отказались глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава украинского МИД Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Боднар.

