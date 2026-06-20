Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 20 июня 2026Бывший СССР

Зеленский избавился от отобранного у него польского ордена

Зеленский отправил отобранный у него орден по почте Навроцкому
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: @ZelenskyyUa / X

Президент Украины Владимир Зеленский решил избавиться от наивысшей польской награды — ордена Белого орла, — которого его лишили накануне, и отправил его польскому коллеге Каролю Навроцкому по почте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я отправил орден господину президенту Польши», — написал украинский лидер, прикрепив к публикации снимки, на которых видно почтовую квитанцию и упакованную польскую награду. В кадр также попал сотрудник, который готовит посылку к отправке.

Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил, что поводом для лишения Владимира Зеленского ордена стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений украинской армии имя «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Позднее в ответ на это от польских наград отказались глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава украинского МИД Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Боднар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский избавился от отобранного у него польского ордена

    Оценены шансы сборной Кюрасао набрать очки на чемпионате мира по футболу

    Раскрыт возможный срок для напавшего с мачете на торговый центр в Краснодаре

    В США назвали беспрепятственным проход судов через Ормузский пролив

    Казахстанский рэпер пропал в Таиланде

    В ДНР уничтожили украинские пункты управления дронами

    Оставшийся без российских туристов аэропорт ЕС предложил свою парковку для стоянки машин

    Неожиданный цвет стал трендом в одежде летом 2026 года

    Мелони жестко ответила на слова Трампа о ее рейтинге

    Дуа Липа показала свадебное платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok