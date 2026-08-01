Замкомандира батальона Омар: Пленные ВСУ не умеют пользоваться оружием

Заместитель командира батальона 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Омар заявил, что пленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачастую не умеют пользоваться оружием. Его слова приводит РИА Новости.

Омар сообщил, что во время задержания военнопленных среди бойцов ВСУ оказалось много заключенных. «По рассказу одного из них, он второй день на войне. Человек, который даже не умеет ни с какой стороны подходить к оружию», — сказал он.

Российский военный добавил, что солдаты ВСУ часто не умеют пользоваться оружием даже при прямом столкновении.

Ранее украинский пленный Александр Карин рассказал о дефиците боеприпасов. «Мы за все время с 21 апреля по 24 мая выстрелили всего восемь мин. И то, не видно разрывов, то прилета не видно», — сообщил он.