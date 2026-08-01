Раскрыты цели США в урегулировании на Украине

Мирошник: США участвуют в украинском урегулировании ради своих интересов

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался о роли США в урегулировании конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Мирошник раскрыл цели участия США в урегулировании на Украине и подчеркнул, что Вашингтон делает это ради своих интересов. «И один из интересов — это, конечно же, подтверждение своей доминанты, подтверждение того, что они являются гегемонами и могут повлиять на реализацию урегулирования», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна стремится к миру на Украине, а не к вооружению Киева. До этого глава Белого дома заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.