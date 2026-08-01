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04:29, 1 августа 2026 (обновлено: 04:38, 1 августа 2026)Наука и техника

Два российских космонавта завершили свою работу

«Роскосмос»: Артемьев и Корсаков покинули отряд космонавтов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Олег Артемьев

Олег Артемьев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Герой России, 118-й космонавт России Олег Артемьев и Герой России, 127-й космонавт Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов РФ. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Уточняется, Артемьев завершил работу 24 июля, а Корсаков — 31 июля. Подчеркивается, что на счету у Артемьева три космических полета, выполненных в 2014, 2018 и 2022 годах, и восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 53 часа 32 минуты. ​В свою очередь, Корсаков совершил космический полет продолжительностью 195 суток в 2022 году.

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«Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд в Центре подготовки космонавтов, и желают удачи в их дальнейшей деятельности», — заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и одним американским астронавтом отстыковался от Международной космической станции (МКС). Экипаж работал на этой станции с ноября прошлого года. Позже корабль приземлился в районе города Жезказган.

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