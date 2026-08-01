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05:45, 1 августа 2026 (обновлено: 05:48, 1 августа 2026)Экономика

Раскрыты льготы для работающих пенсионеров в России

Депутат Говырин заявил о праве работающих пенсионеров на дополнительный отпуск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что работающие пенсионеры в России сохраняют многие льготы, включая оплачиваемые дни для диспансеризации и налоговые вычеты. Его слова приводит РИА Новости.

Говырин добавил, что работающие пенсионеры также имеют право на дополнительный отпуск.

«Пенсионер по старости также вправе ежегодно получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Работодатель обязан предоставить их по письменному заявлению», — уточнил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок рассказал работающим пенсионерам о повышении пенсий. Он уточнил, что выплаты вырастут с 1 августа.

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