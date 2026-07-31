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06:20, 1 августа 2026Бывший СССР

В Киеве призвали лишать русскоязычных работы и права на образование

Бельская: Украина должна лишить русскоязычных прав для перехода на украинский язык
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Арт-директор художественной платформы «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская в интервью публицисту Максиму Прудеусу призвала лишать русскоязычных работы и права на образование, чтобы принудить перейти на украинский язык.

Она пожаловалась, что в стране уже подросло одно поколение, рожденное после Майдана, и эти подростки часто русскоязычные. Семьи, которые воспитывают детей в русскоязычной среде, не вдохновляют слова о необходимости говорить на государственном языке, добавила искусствовед.

«На них может подействовать только власть. Когда они поймут, что не смогут найти работу, если будут говорить по-русски. Что их ребенок не сможет оказаться в хорошем садике, или в любой школе, пока будет оставаться русскоязычным», — нашла способ принудить население Украины Бельская.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский из перечня языков, подлежащих в стране защите.

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