В Финляндии заметили странное небесное явлвние

Iltalehti: Жители восточной Финляндии увидели странное небесное явление

Жители Финляндии обратили внимание на странное небесное явление. Об этом написала газета Iltalehti.

В публикации уточняется, что странное световое явление стало неожиданностью в небе Финляндии. «Наблюдения проводились в разных частях страны, включая Оривеси, Сомеро и Нокиа», — отмечается в публикации.

Специалист метеорологического института страны Петри Хоппула уточнил, что местные жители скорее всего наблюдали эффект гало. По его словам, явление возникает, когда солнечный свет преломляется кристаллами льда в высоких верхних облаках.

Ранее жители Саратова наблюдали в небе эффект гало. До этого в Калининграде увидели в небе паргелический круг — частный случай гало, представляющий собой свечение в виде белого, светлого круга, огибающего небо параллельно горизонту на высоте Солнца.