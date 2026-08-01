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06:02, 1 августа 2026 (обновлено: 06:05, 1 августа 2026)Интернет и СМИ

В Финляндии заметили странное небесное явлвние

Iltalehti: Жители восточной Финляндии увидели странное небесное явление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lucian Coman / Shutterstock / Fotodom

Жители Финляндии обратили внимание на странное небесное явление. Об этом написала газета Iltalehti.

В публикации уточняется, что странное световое явление стало неожиданностью в небе Финляндии. «Наблюдения проводились в разных частях страны, включая Оривеси, Сомеро и Нокиа», — отмечается в публикации.

Специалист метеорологического института страны Петри Хоппула уточнил, что местные жители скорее всего наблюдали эффект гало. По его словам, явление возникает, когда солнечный свет преломляется кристаллами льда в высоких верхних облаках.

Ранее жители Саратова наблюдали в небе эффект гало. До этого в Калининграде увидели в небе паргелический круг — частный случай гало, представляющий собой свечение в виде белого, светлого круга, огибающего небо параллельно горизонту на высоте Солнца.

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