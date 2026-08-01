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06:50, 1 августа 2026Интернет и СМИ

Немецкий журналист объяснил смысл удара по заводу американской компании в Киеве

Журналист Ваннер: Удар по заводу в Киеве напомнил Западу о законных целях ВС России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Удар по заводу американской компании Terminal Autonomy в Киеве стал не просто очередной атакой Вооруженных сил (ВС) России, а напоминанием Западу о законных целях российской армии. На это указал немецкий журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Все это будет атаковано. <…> Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Все это законные цели», — сказал корреспондент. Он подчеркнул, что аналогичная участь ждет и иностранный контингент, если Запад все же решится разместить его на Украине.

По словам Ваннера, неважно, откуда прибудут солдаты — из Британии, Франции или других стран, — если это не будет согласовано с российской стороной, то все иностранные подразделения будут уничтожаться.

Удар по заводу Terminal Autonomy был нанесен в конце июля.

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