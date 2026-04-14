Жители российского города увидели в небе круг

Жители Калининграда увидели в небе паргелический круг. Фотографиями редкого явления поделился Telegram-канал Amber Mash.

Паргелический круг — это свечение в виде белого, светлого круга, огибающего небо параллельно горизонту на высоте Солнца. Это частный случай другого оптического феномена — гало, наблюдающегося не только у Солнца, но и у Луны и даже у мощных уличных фонарей. Чаще всего гало выглядит как светящееся кольцо вокруг источника света, но может принимать форму креста или солнечного столба. Гало возникает из-за преломления света в ледяных кристаллах, содержащихся в перистых облаках.

