Жители российского города увидели в небе круг

16:03, 14 апреля 2026

Жители Калининграда увидели в небе паргелический круг
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Паргелический круг. Архивное фото. Фото: Arseniy Shemyakin Photo / Shutterstock / Fotodom

Жители Калининграда увидели в небе паргелический круг. Фотографиями редкого явления поделился Telegram-канал Amber Mash.

Паргелический круг — это свечение в виде белого, светлого круга, огибающего небо параллельно горизонту на высоте Солнца. Это частный случай другого оптического феномена — гало, наблюдающегося не только у Солнца, но и у Луны и даже у мощных уличных фонарей. Чаще всего гало выглядит как светящееся кольцо вокруг источника света, но может принимать форму креста или солнечного столба. Гало возникает из-за преломления света в ледяных кристаллах, содержащихся в перистых облаках.

Ранее необычно яркое зеленое свечение заметили в небе над городом Ушак на западе Турции. Оно вызвало тревогу у местных жителей — некоторые очевидцы решили, что это может быть баллистическая ракета. Однако позже стало известно, что светящийся след в небе оставлял воздушный змей с подсветкой на хвосте, который в темноте выглядел как летящий светящийся предмет.

