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05:30, 4 июня 2026Путешествия

Россиянка сравнила Лихтенштейн с родиной фразой «контраст космический»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Tomas Tkacik / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Российская тревел-блогерша сравнила Лихтенштейн с родиной фразой «контраст космический». Об этом она написала в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь соотечественница обратила внимание на размеры двух стран. Так, Россия имеет огромные расстояния, множество часовых поясов, десятки языков и народов, а весь Лихтенштейн можно проехать на велосипеде за пару часов. «Но при этом там работает все как часы: транспорт ходит минута в минуту, в магазинах никогда не бывает очередей, на улицах чистота как в операционной», — отметила россиянка.

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По ее словам, цены на еду в Лихтенштейне «кусаются» и превышают российские в два-три раза. Например, стандартный обед в местном кафе обойдется туристу в 25-30 франков (2,3 — 2,7 тысячи рублей). При этом россиянка отметила, что в стране хорошие зарплаты, поэтому подобные чеки для местных — не проблема. Кроме того, ее порадовало отсутствие обмана туристов и то, что никто не пытается навязать иностранцам ненужные услуги. «Лихтенштейн не пытается конкурировать с большими странами. Он нашел свою нишу — финансы, высокие технологии, туризм — и развивается в этих направлениях», — заключила она.

Ранее россиянин описал жизнь в Германии фразой «прогреть всю квартиру считается роскошью». Он рассказал, что аренда стандартной городской квартиры обходится им в пересчете на российскую валюту около 85 тысяч рублей в месяц.

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