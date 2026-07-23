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17:17, 23 июля 2026 (обновлено: 17:22, 23 июля 2026)Ценности

Инстасамка прокатилась на яхте в аксессуарах за 2,6 миллиона рублей

Рэперша Инстасамка прокатилась на яхте в Дубае в аксессуарах за 2,6 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @instasamka

Российская рэперша и блогерша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, прокатилась на яхте в Дубае в роскошных аксессуарах. Фото появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя исполнительница предстала перед камерой в облегающем розовом мини-платье, красном бюстгальтере и меховой накидке. При этом она дополнила образ серьгами бренда Chanel за 131 тысячу рублей и солнцезащитными очками почти за 72 тысячи рублей.

Кроме того, артистка надела двое часов: марки Cartier стоимостью более миллиона рублей и марки Rolex по цене 1,362 миллиона рублей, отмечает Telegram-канал «Звездач».

Ранее в июле сообщалось, что Инстасамка утопила сумку Hermes Kelly за миллионы рублей.

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