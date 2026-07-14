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17:38, 14 июля 2026Ценности

Инстасамка утопила сумку за миллионы рублей

Рэперша Инстасамка утопила на яхте сумку Hermes Kelly за миллионы рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, случайно утопила сумку люксового бренда Hermes. Пост с подробностями публикует Telegram-канал «Лотус Медиа».

26-летняя знаменитость на яхте выронила сумку модели Kelly во время съемки музыкального клипа с певицей Margo в Дубае. Известно, что стоимость аналогичной сумки может достигать нескольких миллионов рублей.

В июне в сети обсудили внешность Инстасамки в бикини и без макияжа. На размещенных кадрах исполнительница предстала в красном топе от бикини с рюшами и бантами. «Ей как будто снова 17», «Такая простушка без макияжа! И не сказать, что это плохо», — отметили многочисленные поклонники в комментариях под публикацией.

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