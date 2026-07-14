Инстасамка утопила сумку за миллионы рублей

Рэперша Инстасамка утопила на яхте сумку Hermes Kelly за миллионы рублей

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, случайно утопила сумку люксового бренда Hermes. Пост с подробностями публикует Telegram-канал «Лотус Медиа».

26-летняя знаменитость на яхте выронила сумку модели Kelly во время съемки музыкального клипа с певицей Margo в Дубае. Известно, что стоимость аналогичной сумки может достигать нескольких миллионов рублей.

В июне в сети обсудили внешность Инстасамки в бикини и без макияжа. На размещенных кадрах исполнительница предстала в красном топе от бикини с рюшами и бантами. «Ей как будто снова 17», «Такая простушка без макияжа! И не сказать, что это плохо», — отметили многочисленные поклонники в комментариях под публикацией.