Девушка жестоко отомстила гулящему отцу за отказ участвовать в ее воспитании

«Лента.ру»: Девушка отказалась общаться с нагулявшим ее на стороне отцом

Пользовательница Reddit с ником Green-Bus9960 рассказала о том, как спустя годы жестоко отомстила родному отцу за отказ участвовать в ее воспитании. Как выяснила «Лента.ру», мужчина нагулял ее на стороне и всю жизнь провел с другой семьей.

«У моего биологического отца есть жена и дети. Он изменил своей жене с моей матерью, и я — результат этой ситуации. Та семья знает обо мне, но я с ними не общаюсь. В детстве я почти не виделась с ним, может быть, раз или два в год. А когда виделась, мне никогда не разрешали называть его папой, и он представлял меня людям как "ребенка друга"», — написала девушка.

Ее родители всегда поддерживали связь друг с другом. Мать пыталась рассказывать девушке о происходящих в жизни ее отца событиях. Однако, повзрослев, автор потеряла интерес к таким историям, поскольку в нормальных семьях отцы и дети контактируют напрямую, а не через посредников.

Вскоре после того как девушке исполнилось 18 лет ее отец предложил дочери прокатиться на машине, потому что хотел поговорить. Мужчина был эмоционален и сообщил, что жалеет о многих совершенных им поступках. В заключение он сказал, что не против, если девушка будет называть его «папой».

«Он спросил: "Ну и что ты думаешь?" Я смотрела прямо перед собой, даже не пытаясь взглянуть на него, а потом сказала, что он может подождать 18 лет, и я посмотрю, позволю ли я ему называть меня дочерью. Я никогда не обращалась к нему как к "папе". После того, как я съехала из дома матери, я полностью прекратила с ним всякое общение», — заключила автор.

Ранее другая девушка сделала ДНК-тест и узнала шокирующую правду о своем настоящем отце. Он оказался баснословно богат, а его состояние оценивается в миллиарды долларов.