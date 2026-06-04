Белоусову показали выдерживающий десятки натовских пуль бронежилет

«Ростех»: Выдерживающий более 20 патронов НАТО бронежилет презентовали главе МО Белоусову

Главе Минобороны России Андрею Белоусову показали бронежилет, который может выдержать более 20 патронов производства стран НАТО. О презентации в парке «Патриот» заявили в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

Речь идет про бронежилет «Оберег 2.0», произведенный на заводе «Октава». В настоящий момент он находится на этапе испытаний.

«Бронепанель жилета имеет повышенную живучесть и останавливает патроны НАТО 5,56 на 45. Такие боеприпасы, в частности, применяются в штурмовых винтовках американской армии, которые сегодня широко используются в зоне СВО Вооруженными силами Украины», — уточнили в корпорации.

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