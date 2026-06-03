ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:39, 3 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

В России разработали замаскированного «Странника» для защиты от БПЛА

КБ «Синергия» разработало замаскированный под багажник комплекс РЭБ «Странник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Конструкторское бюро (КБ) «Синергия» разработало автомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Странник», который замаскирован под багажник. Об этом генеральный директор КБ Александр Некрасов рассказал «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Он подчеркнул, что разработка, которая выглядит как устанавливаемый на крышу бокс, предназначена для «условно гражданского» сектора. «Странник» не выдает наличие на автомобиле специального оборудования для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Изделие создает защитный купол радиусом 600-700 метров. После воздействия РЭБ атакующий дрон падает на расстоянии более 200 метров от автомобиля.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В мае стало известно, что предприятие «Липтех» разработало стационарный комплекс РЭБ для защиты от тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Разработку создали на основе изучения сбитых дронов противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День первый. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    В России ответили на слова Мадьяра о заинтересованности Москвы в начале холодной войны

    Российский губернатор заметил в себе изменения после покушения на его жизнь

    Вернувшийся из США блогер раскрыл отношение американцев к россиянам

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    МИД России выступил с заявлением после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

    Философ Дугин поддержал новый молодежный тренд

    Посетители парка аттракционов застряли на 30-метровой высоте и пять часов ждали помощи

    Зеленский увидел для России необходимость в пребывании Украины в НАТО

    Двое подростков спасли из пожара женщину с двумя маленькими детьми

    Тимати показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей

    Названа скрытая опасность привычки поздно ложиться спать

    Рубио сделал мрачный прогноз о мире на Украине

    Настоятеля российского храма признали виновным в покушении на убийство

    Рубио оценил влияние войны с Ираном на поставки оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok