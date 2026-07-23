Жителям подмосковного города помогут разобраться с искусственным интеллектом

В Балашихе проведут парковые лекции о нейросетях и искусственном интеллекте

В августе и начале сентября в городе Балашиха Московской области будут проходить бесплатные лекции об искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает телеканал «360».

Посетителям парка «Пехорка» расскажут, как современные ИИ-технологии можно применять в жизни, сообщил телеканалу глава городского округа Сергей Юров. По его мнению, благодаря лекциям каждый житель сможет лучше использовать ИИ в быту (в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и прочее).

Программу проекта «ИИ без сложных слов» подготовили вместе с ведущими российскими экспертами в области ИИ и специалистами Сбера. Горожанам расскажут об истории развития искусственного интеллекта, принципах его работы, перспективах таких технологий, а также покажут, как применять нейросети и другие сервисы в учебе, работе и прочих задачах.

Лекции открыты для всех. Расписание разместят в официальных аккаунтах городской администрации.

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