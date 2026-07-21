В России призвали научить школьников безопасному использованию ИИ

Завлабораторией ВШЭ Милкус призвал учить детей проверять полученную от ИИ информацию

Искусственный интеллект (ИИ) стал частью повседневной жизни, так что молодое поколение стоит научить безопасно его использовать. К этому в беседе с «Радио КП» призвал заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Милкус.

По его словам, сейчас учебным заведениям стоит сосредоточиться на развитии у детей критического мышления и умения проверять полученную от ИИ информацию. Тем более что в 2026 году школьники практически всех возрастов используют нейросети — среди учащихся шестых-седьмых классов в этом признались 68 процентов учеников, а седи старшеклассников — 90 процентов.

«Вопрос теперь не в том, что они используют: давайте мы им запретим и заставим думать своей головой. Вопрос в том, как эти нынешние особенности использовать для того, чтобы развивать детей, стимулировать их критическое мышление и вообще учить думать в школе, не надеясь только на искусственный интеллект», — заметил Милкус.

Он выразил уверенность в том, что совсем скоро ИИ сильно изменит школьную программу. При этом важно прийти к тому, чтобы школьники, в особенности ученики начальных классов, умели перепроверять данный нейросетью ответ. «Мы же учим детей правилам дорожного движения. (…) Примерно так же настойчиво и упорно нам придется во втором, третьем, четвертом классе по нескольку раз вкладывать детям в голову: если вы используете GigaChat, ChatGPT, DeepSeek или что угодно, проверяйте, думайте сами, просите родителей», — заключил специалист.

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