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16:29, 21 июля 2026Интернет и СМИ

В России призвали научить школьников безопасному использованию ИИ

Завлабораторией ВШЭ Милкус призвал учить детей проверять полученную от ИИ информацию
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Искусственный интеллект (ИИ) стал частью повседневной жизни, так что молодое поколение стоит научить безопасно его использовать. К этому в беседе с «Радио КП» призвал заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Милкус.

По его словам, сейчас учебным заведениям стоит сосредоточиться на развитии у детей критического мышления и умения проверять полученную от ИИ информацию. Тем более что в 2026 году школьники практически всех возрастов используют нейросети — среди учащихся шестых-седьмых классов в этом признались 68 процентов учеников, а седи старшеклассников — 90 процентов.

«Вопрос теперь не в том, что они используют: давайте мы им запретим и заставим думать своей головой. Вопрос в том, как эти нынешние особенности использовать для того, чтобы развивать детей, стимулировать их критическое мышление и вообще учить думать в школе, не надеясь только на искусственный интеллект», — заметил Милкус.

Он выразил уверенность в том, что совсем скоро ИИ сильно изменит школьную программу. При этом важно прийти к тому, чтобы школьники, в особенности ученики начальных классов, умели перепроверять данный нейросетью ответ. «Мы же учим детей правилам дорожного движения. (…) Примерно так же настойчиво и упорно нам придется во втором, третьем, четвертом классе по нескольку раз вкладывать детям в голову: если вы используете GigaChat, ChatGPT, DeepSeek или что угодно, проверяйте, думайте сами, просите родителей», — заключил специалист.

Ранее в России рассказали о законах, защищающих авторов от копирования нейросетями.

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