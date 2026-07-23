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13:40, 23 июля 2026 (обновлено: 14:00, 23 июля 2026)Мир

Вышедший из Тамани турецкий сухогруз подвергся атаке

Oksijen: Турецкий сухогруз, перевозивший уголь из Тамани, подвергся атаке БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: jonnyslav / Shutterstock / Fotodom

Турецкий сухогруз MV Reyhan Sari, перевозивший уголь из российского порта Тамань в Трабзон (Турция), подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает газета Oksijen.

«Сухогруз, шедший под турецким флагом, подвергся атаке беспилотника у побережья Новороссийска, когда перевозил уголь из российского порта Таман в Трабзон. В результате атаки жертвой стал один член экипажа машинного отделения, еще трое получили ранения. Сообщается, что атака произошла в международных водах у побережья Самсуна в Черном море», — передает издание.

Также в результате атаки беспилотника был нанесен материальный ущерб кораблю. Авторы материала отметили, что компетентные органы сделают официальные заявления относительно инцидента и состояния здоровья персонала.

14 июля газета Aydınlık сообщила, что активизация атак Украины на коммерческие суда в Черном море создает угрозу энергетической безопасности Турции.

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