Вышедший из Тамани турецкий сухогруз подвергся атаке

Oksijen: Турецкий сухогруз, перевозивший уголь из Тамани, подвергся атаке БПЛА

Турецкий сухогруз MV Reyhan Sari, перевозивший уголь из российского порта Тамань в Трабзон (Турция), подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает газета Oksijen.

«Сухогруз, шедший под турецким флагом, подвергся атаке беспилотника у побережья Новороссийска, когда перевозил уголь из российского порта Таман в Трабзон. В результате атаки жертвой стал один член экипажа машинного отделения, еще трое получили ранения. Сообщается, что атака произошла в международных водах у побережья Самсуна в Черном море», — передает издание.

Также в результате атаки беспилотника был нанесен материальный ущерб кораблю. Авторы материала отметили, что компетентные органы сделают официальные заявления относительно инцидента и состояния здоровья персонала.

14 июля газета Aydınlık сообщила, что активизация атак Украины на коммерческие суда в Черном море создает угрозу энергетической безопасности Турции.