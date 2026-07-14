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14:25, 14 июля 2026Мир

В Турции назвали угрозой атаки ВСУ на суда в Черном море

В Турции назвали угрозой энергобезопасности атаки ВСУ на суда в Черном море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Активизация атак киевского режима на коммерческие суда в Черном море создает угрозу энергетической безопасности Турции. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на турецких экспертов и компании по оценке рисков морских перевозок.

Морской эксперт Козан Эркан сообщил изданию, что с 9 по 11 июля в результате ударов ВСУ повреждено около 50 судов, часть из них выведена из строя. Атаки в районе острова Змеиный ведутся с применением беспилотников. «Обстрелу подвергаются и суда, принадлежащие и управляемые турецкой стороной. Гражданское судоходство — это жизненно важная артерия Черного моря», — указал он.

Издание также ссылается на данные британской компании Vanguard Tech, согласно которым 7 июля украинский беспилотник атаковал турецкий танкер Yasa Polaris у Новороссийска. Газета отмечает, что Турция ежемесячно импортирует более 5 миллионов баррелей нефти из России, а в некоторые месяцы — до 12 миллионов. «Как минимум один танкер перевозит нефть из России в Турцию каждые 2–3 дня», — указывает Aydınlık, подчеркивая, что атаки ставят под угрозу энергоснабжение страны.

Ранее в Турции на берегу Черного моря обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Предположительно боевой дрон вынесло на берег в городе Фильос. На место вызвали саперов, чтобы обезвредить беспилотник в случае наличия взрывчатки.

Происхождение дрона на данный момент неизвестно. Власти Турции проведут расследование, какой стране принадлежит аппарат и каким образом он оказался на побережье.

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