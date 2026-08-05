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17:06, 5 августа 2026 (обновлено: 17:10, 5 августа 2026)Путешествия

Составлен список самых необычных забытых в аэропорту Москвы вещей

В 2026 году пассажиры забывали в аэропорту Внуково топор, лопату и гантели
Алина Черненко

Фото: Sylwia Brataniec / Shutterstock / Fotodom

В московском аэропорту Внуково составили список самых необычных вещей, забытых пассажирами в терминале А. Он опубликован в Telegram-канале столичной воздушной гавани.

Так, за первые шесть месяцев 2026 года люди оставили в здании аэропорта и на борту самолетов 14,2 тысячи различных предметов. Большая часть была найдена в зоне предполетного досмотра.

В числе самых интересных позиций — топор, лопата, гантели, коньки, наручники, удочка, шезлонг, вьетнамские национальные головные уборы и шлем. А самые популярные найденные в авиагавани предметы — сумки, кепки, телефоны, куртки, ключи, кольца, наушники, шарфы, кофты и зонты.

«Мы бережно храним забытые вещи. Отметим, что значительная часть утерянного возвращается к хозяевам», — заверили представители Внуково.

Ранее был составлен список самых необычных вещей, забытых россиянами в поездах. В него вошли перья павлина и тубус с чертежами.

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