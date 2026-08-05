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18:39, 5 августа 2026 (обновлено: 18:53, 5 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский заявил о кратном сокращении поставок Patriot из Европы на Украину

Зеленский заявил о сокращении поставок ракет для систем ПВО Patriot на Украину в три раза
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot урезали в три раза. О кратном сокращении заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Президент заявил на СНБО, что поставки перехватчиков в этом году сократились в три раза», — сообщает издание со ссылкой на слова украинского лидера.

По словам Зеленского, основные потоки ракет для Patriot сократили США, объясняя подобное решение участием в ближневосточном конфликте. Однако, отметил украинский лидер, поставки ракет для ПВО снизили и страны Европейского союза, не принимающие участие в этой войне.

5 августа стало известно, что во время встречи в Белом доме 28 июля президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot. Зеленский сообщил, что причиной этому может быть желание сделать Киев более сговорчивым.

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