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13:04, 12 марта 2025Путешествия

Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах

ФПК: В 2025 году россияне забывали в поездах перья павлина и тубус с чертежами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В 2025 году пассажиры поездов дальнего следования забывали после путешествий перья павлина и тубус с чертежами. Самые необычные вещи, оставленные в поездах россиянами, назвали в Telegram-канале «ФПК. Лучше поездом!»

Также среди удивительных находок оказался постер с картиной Марка Шагала. В числе самых распространенных потерявшихся предметов — электронные устройства и аксессуары к ним, документы, косметика, украшения, игрушки и книги.

Ранее самыми необычными находками в поездах были названы карбюратор, торт, бритвенная машинка, детский складной горшок, костюм судьи, черенок от швабры, модная рубашка, сшитая в ателье на заказ, лопата для снега, бюстгальтер, а также сыр и хамон.

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