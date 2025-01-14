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15:04, 14 января 2025Путешествия

Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах

«Туту»: россияне в 2024 году забывали в поездах карбюратор, торт и горшок
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Составлен список самых необычных вещей, которые россияне забывали в поездах в 2024 году. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Самыми необычными находками были названы карбюратор, торт, бритвенная машинка, детский складной горшок, костюм судьи, черенок от швабры, модная рубашка, сшитая в ателье на заказ, лопата для снега, бюстгальтер, а также сыр и хамон. Некоторые из опрошенных респондентов признались, что забывали в поезде жену, девушку, бабушку и даже отца.

«Если вы оставили вещь в поезде, то нужно обратиться к начальнику вокзала (того, где сошли с поезда). Он уже сообщит начальнику поезда о потере, а тот, в свою очередь, передаст ваши вещи начальнику станции», — отметила эксперт «Туту» Елизавета Акимова.

С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования. В частности, теперь разрешается провозить питомцев в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест.

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